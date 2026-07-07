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Internacional

Rússia afirma que esporte deve 'ficar à margem da política' após decisão do COI

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/07/2026 12:05

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A Rússia saudou, nesta terça-feira (7), o levantamento das restrições impostas aos seus atletas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) após o início do conflito na Ucrânia, insistindo que o esporte "deve ficar à margem da política". 

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"Ainda há muito a ser feito para implementar as decisões do COI no âmbito das organizações internacionais, mas o COI está enviando uma mensagem clara: o movimento olímpico deve ficar à margem da política", declarou o ministro dos Esportes da Rússia, Mikhail Degtyarev, no Telegram.

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bur/jvb/pb/an/aa

Tópicos relacionados:

2028 conflito esporte oly rus rusia ucrania ukr

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