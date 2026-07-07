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COI reintegra atletas russos sem bandeira ou hino

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Repórter
07/07/2026 11:54

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O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu, nesta terça-feira (7), as restrições impostas aos atletas russos, permitindo que retornem às modalidades de equipe e participem das eliminatórias para os Jogos Olímpicos de 2028. 

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No entanto, por ora, o hino e a bandeira nacionais não serão reintegrados. 

Essa reintegração, agora recomendada às federações internacionais em seus respectivos esportes, vem acompanhada de exigências antidoping específicas, conforme declarado pelo COI em um comunicado: cada atleta russo deverá se submeter a "diversos testes" antes de voltar a competir em eventos internacionais.

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cfe/ah/dam/an/aa

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