COI reintegra atletas russos sem bandeira ou hino

O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu, nesta terça-feira (7), as restrições impostas aos atletas russos, permitindo que retornem às modalidades de equipe e participem das eliminatórias para os Jogos Olímpicos de 2028.

No entanto, por ora, o hino e a bandeira nacionais não serão reintegrados.

Essa reintegração, agora recomendada às federações internacionais em seus respectivos esportes, vem acompanhada de exigências antidoping específicas, conforme declarado pelo COI em um comunicado: cada atleta russo deverá se submeter a "diversos testes" antes de voltar a competir em eventos internacionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cfe/ah/dam/an/aa