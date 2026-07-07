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Aeroporto de Caracas retomará voos comerciais 'em breve', diz presidente da Venezuela

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AFP
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Repórter
07/07/2026 11:42

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta terça-feira (7) que o aeroporto internacional que atende Caracas, danificado pelos terremotos recentes do mês passado, reabrirá "em breve".

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O Aeroporto Internacional Simón Bolívar fica em La Guaira, ao norte de Caracas, na região mais afetada pelo duplo terremoto de 24 de junho, que derrubou dezenas de edifícios residenciais e deixou mais de 3.500 mortos, segundo o balanço oficial.

O aeroporto está parcialmente aberto para voos humanitários.

"Instruí a ativação imediata de um plano alternativo que permitirá retomar, em breve, os voos comerciais na pista paralela que este aeroporto possui", disse Rodríguez em uma mensagem em sua conta no Telegram, após inspecionar o local.

Rodríguez informou no sábado que está "em contato" com alguns países que "vão ajudar na recuperação" do aeroporto, sem dar mais detalhes.

Militares e especialistas americanos colaboram para a reabertura do aeroporto, a fim de facilitar a entrega de suprimentos e equipamentos.

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pma/bgs/ad/dga/lm/aa

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