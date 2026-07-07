Trump diz que considerará a venda de caças F-35 à Turquia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que Washington considerará a venda de aviões de combate F-35 à Turquia, após tê-la excluído do programa em 2019 porque Ancara havia adquirido um sistema russo de defesa antiaérea.

"Essa é uma decisão que vamos tomar (...) é um avião incrível, o melhor avião, e é certamente algo que vamos considerar", declarou Trump ao lado de seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, após chegar a Ancara para uma cúpula da Otan prevista para esta terça-feira e quarta-feira (8).

A Turquia, há muito tempo, vem tentando resolver a questão de sua readmissão no programa dos F-35 e da suspensão das sanções dos Estados Unidos impostas por uma lei, dois temas que deterioraram as relações e prejudicaram os projetos de defesa turcos.

Quando Trump e Erdogan se reuniram na Casa Branca em setembro de 2025, os dois líderes expressaram seu desejo de encerrar o assunto, embora a suspensão das sanções seja uma decisão que cabe ao Congresso.

Ao ser perguntado se suspenderia as sanções, Trump respondeu: "Vamos suspender as sanções". "Não queremos sancionar nossos amigos", acrescentou.

Ao lado dele, Erdogan afirmou que confiava que Trump resolveria o assunto e colocaria fim à disputa.

"Trump também nos deu pessoalmente sua palavra a esse respeito", afirmou.

"Nesta questão, Trump sempre cumpre sua palavra", acrescentou o presidente turco, que disse acreditar que desta cúpula surgirá "uma decisão favorável sobre os F-35".

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