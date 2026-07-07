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Trump diz que Putin e Zelensky querem 'resolver' a guerra

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AFP
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Repórter
07/07/2026 11:06

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (7) que acredita que tanto seu homólogo russo, Vladimir Putin, quanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desejam resolver a guerra, após conversar com ambos os líderes. 

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"Acho que os dois querem chegar a um acordo. É uma pena que tenha demorado tanto, mas acho que algo resultará disso", disse Trump a repórteres após chegar a Ancara para a cúpula da Otan. 

O magnata republicano tem uma reunião marcada com seu homólogo ucraniano na tarde de quarta-feira, à margem do evento na capital turca. Zelensky tentará convencer Trump de que Kiev está mudando o rumo da guerra e que ele deve pressionar Moscou a retomar as negociações de paz. 

O encontro entre os dois ocorre em meio a crescentes esforços para pôr fim à invasão russa da Ucrânia, que começou há quase quatro anos e meio. 

"O presidente se reunirá com ele para discutir como podemos acabar com a guerra. Essa tem sido uma prioridade de longa data", acrescentou uma autoridade americana sob condição de anonimato. 

Trump "abordará posteriormente" a questão com o presidente russo, Vladimir Putin, acrescentou a fonte.

Putin e Zelensky conversaram por telefone com Trump no sábado para parabenizá-lo pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Trump e Zelensky se encontraram pela última vez durante a cúpula do G7 em junho, na França, onde os líderes concordaram em aumentar a pressão sobre a Rússia. 

No entanto, Trump também teve uma relação tensa com o presidente ucraniano, especialmente durante uma discussão acalorada no Salão Oval em fevereiro de 2025, quando disse que Zelensky não tinha as "cartas" para vencer.

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del/jxb/mmy/pb/aa/fp

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