Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipe Harry e Elton John perdem processo contra o Daily Mail

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/07/2026 10:54

compartilhe

SIGA

O príncipe Harry e o cantor Elton John perderam o processo por violação de privacidade movido contra o proprietário do jornal Daily Mail, segundo uma sentença divulgada nesta terça-feira (7) pelo Tribunal Superior de Londres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em uma resolução escrita, o tribunal determinou em seu veredicto que os "demandantes não conseguiram comprovar as acusações apresentadas. Portanto, as ações ficam indeferidas".

Durante o julgamento de 11 semanas realizado no início deste ano, o filho mais novo do rei Charles III, junto com Elton John e outras personalidades, acusararam a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa responsável pela publicação do Daily Mail e do Mail on Sunday, de ter interceptado mensagens de voz, escutado conversas telefônicas ou até mentido na elaboração de artigos publicados entre 1993 e 2018.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

psr/an/yr/fp

Tópicos relacionados:

gb gente imprensa justica midia realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay