Príncipe Harry e Elton John perdem processo contra o Daily Mail

O príncipe Harry e o cantor Elton John perderam o processo por violação de privacidade movido contra o proprietário do jornal Daily Mail, segundo uma sentença divulgada nesta terça-feira (7) pelo Tribunal Superior de Londres.

Em uma resolução escrita, o tribunal determinou em seu veredicto que os "demandantes não conseguiram comprovar as acusações apresentadas. Portanto, as ações ficam indeferidas".

Durante o julgamento de 11 semanas realizado no início deste ano, o filho mais novo do rei Charles III, junto com Elton John e outras personalidades, acusararam a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa responsável pela publicação do Daily Mail e do Mail on Sunday, de ter interceptado mensagens de voz, escutado conversas telefônicas ou até mentido na elaboração de artigos publicados entre 1993 e 2018.

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