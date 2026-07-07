Argentina e Colômbia tentam garantir presença sul-americana nas quartas de final da Copa

Seis dos oito países classificados para as para as quartas de final da Copa do Mundo já são conhecidos: cinco europeus e um africano. Argentina e Colômbia tentarão salvar a honra do futebol sul-americano conquistando as duas vagas restantes nesta terça-feira (7).

A atual campeã será a primeira a tentar. A seleção argentina enfrentará, em Atlanta, o Egito de Mohamed Salah às 13h00 com o objetivo de se livrar da "Messidependência" que carrega desde o início do torneio.

Em sua sexta Copa do Mundo, Lionel Messi marcou sete dos 11 gols da 'Albiceleste' na competição e lidera a artilharia, empatado com o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland.

Mas quando a bola não passa pelos pés de seu capitão, a Argentina mostra um futebol excessivamente estático e previsível, sem o frescor e o dinamismo que exibiu no Catar 2022, quando conquistou o título. Agora parece acomodada, à espera da aparição do camisa 10.

Contra o Egito, o técnico Lionel Scaloni precisa que seus atacantes apareçam se quiser erguer o troféu novamente no dia 19 de julho.

Lautaro Martínez marcou um gol, de pênalti, e Julián Álvarez ainda não balançou as redes, talvez desconcentrado por não ter definido seu futuro.

- Colômbia precisa de gols -

Em Vancouver, na última partida do torneio fora dos Estados Unidos, a Colômbia buscará a classificação contra a Suíça às 17h00.

A equipe comandada por Néstor Lorenzo chega invicta (três vitórias, um empate) e como uma das seleções mais sólidas, mas tem uma grande dificuldade: fazer gols.

A equipe anotou apenas cinco gols em quatro jogos, menos do que deveriam, para a apreensão de seus torcedores.

Com Jhon Córdoba lesionado, Luis Suárez deveria assumir o papel de artilheiro ao lado de Luis Díaz, mas o atacante do Sporting ainda não correspondeu às expectativas criadas após sua grande temporada em Portugal: 28 gols e 9 assistências em 53 partidas.

Seu companheiro de ataque, Díaz, não está muito mais inspirado: apenas um gol na primeira partida contra o Uzbequistão, na vitória mais confortável até agora (3 a 1). Nada comparável aos 26 gols que fez com o Bayern na última temporada.

A Colômbia quer repetir seu melhor resultado até agora em uma Copa do Mundo (as quartas de final no Brasil 2014), enquanto sua adversária, Suíça, também não fica entre as oito melhores desde a edição que organizou em 1954.

Se Argentina e Colômbia avançarem, se enfrentarão no próximo domingo em Kansas City, garantindo a presença de uma seleção sul-americana nas semifinais.

- O adeus dos anfitriões -

Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para questionar a expulsão do atacante Folarin Balogun contra a Bósnia na fase de 16-avos de final, a entidade suspendeu a aplicação da pena de um jogo, e Balogun pôde disputar a partida das oitavas contra a Bélgica na segunda-feira, uma decisão inédita e no mínimo surpreendente.

Mas os Estados Unidos acabaram eliminados pela Bélgica por 4 a 1, e agora os 'Diabos Vermelhos' enfrentarão a Espanha às 16h00 de sexta-feira, em Los Angeles.

Os outros confrontos de quartas já definidos serão entre França e Marrocos, às 17h00 de quinta-feira, em Foxborough, nos arredores de Boston, e entre Noruega e Inglaterra, no sábado às 18h00 em Miami.

Con a eliminação dos Estados Unidos, despediram-se os três anfitriões do torneio, junto com México e Canadá.

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