Suspeita de tentativa de assassinato em Mônaco é encontrada morta a tiros na Ucrânia

A ucraniana de 39 anos suspeita de tentar matar um empresário de origem ucraniana em Mônaco foi encontrada morta na Ucrânia com "ferimentos de bala na cabeça", anunciou nesta terça-feira (7) a polícia do país, que prendeu dois suspeitos.

Em comunicado, a polícia ucraniana identificou a mulher como Anastasiia Berezovska e informou que "o corpo foi encontrado".

Segundo a corporação, foram detidos "dois indivíduos suspeitos de assassinar uma mulher procurada pela Interpol": um ex-integrante das forças de segurança e um "funcionário atual" da Diretoria Principal de Inteligência (GRU).

De acordo com a polícia, Anastasiia Berezovska retornou à Ucrânia em 1º de julho, onde manteve contato com familiares e com os dois suspeitos presos.

Os dois homens realizaram diversas transferências para contas pertencentes a Berezovska e também podem ter participado da tentativa de assassinato em Mônaco, acrescentou a polícia.

A corporação informou que, durante buscas na residência do ex-agente, "foi descoberto no porão um local que parece uma sala de tortura".

A polícia não informou onde o corpo da mulher foi encontrado, mas afirmou que ela tinha "ferimentos de bala na cabeça" e que havia "cartuchos de revólver" no local.

"Todas as informações disponíveis às forças de segurança ucranianas foram transmitidas aos serviços de investigação do Principado de Mônaco", acrescentou a polícia.

A Justiça monegasca emitiu um alerta internacional para localizar a mulher, suspeita de tentar assassinar com explosivos, em 29 de junho, um empresário de origem ucraniana.

As autoridades do principado não confirmaram a identidade do alvo, mas, segundo diferentes fontes, trata-se de Vadim Irmolaiev, oligarca nascido na Ucrânia que adquiriu nacionalidade do Chipre.

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