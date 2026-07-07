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Guardas Costeiras do Japão e da China se enfrentam perto de ilhas em disputa

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AFP
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Repórter
07/07/2026 06:12

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As Guardas Costeiras do Japão e da China se enfrentaram nesta terça-feira (7) perto de ilhas disputadas e cada força afirmou que afastou embarcações do outro país, em um contexto de grande tensão diplomática bilateral.

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O incidente aconteceu perto de ilhas desabitadas, as Senkaku, administradas pelo Japão e situadas entre a ilha japonesa de Okinawa e Taiwan.

A China reivindica as ilhas, que denomina Diaoyu.

A Guarda Costeira do Japão afirmou em um comunicado que expulsou dois navios da Guarda Costeira Chinesa (GCC) que se aproximaram de um pesqueiro nipônico na região.

Algumas horas depois, a Guarda Costeira Chinesa anunciou que obrigou um pesqueiro japonês a se afastar das imediações das ilhas.

O órgão de vigilância marítima japonês "emitiu ordens de retirada (...) e conseguiu obrigar o afastamento dos navios da Guarda Costeira Chinesa das águas territoriais japonesas", afirma um comunicado. 

A nota destaca que quatro embarcações chinesas navegaram pela área antes que duas entrassem em águas japonesas. O comunicado afirma que as atividades da GCC constituem "uma violação do direito internacional".

Posteriormente, a Guarda Costeira Chinesa informou em seu comunicado que o "pesqueiro japonês Zuihou Maru entrou em águas territoriais" chinesas e que "navios da GCC tomaram as medidas necessárias de advertência e para expulsá-lo".

Os dois países mantêm uma disputa antiga sobre as ilhas, que representam uma fonte de tensões bilaterais.

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hih-nf-aph/mjw/mas/avl/fp

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