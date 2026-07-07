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Internacional

Tempestades matam 15 pessoas na China

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/07/2026 06:12

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Fortes ventos e tempestades com raios mataram pelo menos 15 pessoas no centro e sul da China, informou a imprensa estatal. 

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A província central de Hubei foi atingida por um fenômeno climático severo que matou 11 pessoas e deixou um desaparecido, segundo a agência estatal Xinhua. Quatro pessoas morreram na região de Guangxi (sul), também atingida por chuvas e inundações, que deixaram oito desaparecidos e mais de 50.000 pessoas desabrigadas, informou a emissora estatal CCTV.

O presidente Xi Jinping pediu "todos os esforços possíveis" para efetuar as operações de resgate nas áreas afetadas, "atender os feridos e realocar os moradores afetados".

"A extensão dos danos está sendo verificada e as operações de resgate estão em curso", afirmou a CCTV.

Os desastres naturais são frequentes na China, em particular no verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas enquanto outras sofrem com o calor.

Os cientistas alertam que a intensidade e a frequência dos fenômenos climáticos extremos aumentarão à medida que o planeta aquece devido às emissões de combustíveis fósseis.

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isk/dhw/ane/mas/erl/fp

Tópicos relacionados:

china inundacoes meteorologia

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