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Ataques ucranianos deixam pelo menos um morto na região russa de Belgorod

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AFP
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Repórter
06/07/2026 23:32

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Ataques ucranianos mataram uma pessoa na região russa de Belgorod, informaram as autoridades nesta terça-feira (7), um dia depois de uma onda de bombardeios russos que tirou dezenas de vidas na Ucrânia.

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O governador regional interino de Belgorod, Aleksandr Shuvaev, disse que vários mísseis ucranianos atingiram a cidade de mesmo nome e os distritos vizinhos.

“Na cidade de Belovskoye, distrito de Belgorod, infelizmente um morador civil morreu como resultado do primeiro ataque com mísseis”, afirmou Shuvaev na plataforma estatal MAX. Segundo ele, os ataques provocaram um incêndio em uma instalação de infraestrutura na cidade de Belgorod e os serviços de emergência atuavam no local.

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, relatou no MAX a interceptação de drones nos arredores da capital. Inicialmente, ele não indicou que houvesse baixas ou danos significativos.

Ataques russos mataram na segunda-feira pelo menos 28 pessoas na Ucrânia, às vésperas da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Turquia.

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bur-abs/mjw/mas/jm/ic

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