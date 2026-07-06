Bélgica goleia EUA (4-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas de final da Copa
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Em uma partida marcada por controvérsias sobre a participação do atacante Folarin Balogun, a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4 a 1 em Seattle, nesta segunda-feira (6) e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar a Espanha.
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O 'Team USA' escalou seu artilheiro, Balogun, que a Fifa havia autorizado a jogar apesar de sua expulsão na fase anterior, mas foi dominada desde o início por uma seleção belga muito motivada, que impôs uma derrota acachapante diante de Gianni Infantino, que assistia ao jogo da tribuna.
A eliminação dos Estados Unidos, após as saídas do México e do Canadá, também nas oitavas de final, deixa a Copa do Mundo sem nenhuma de seus três anfitriões.
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gbv/mcd/aam