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Petroleiro é atingido por projétil não identificado no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
06/07/2026 21:27

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Um navio petroleiro foi atingido nesta segunda-feira (6) por um projétil não identificado em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Ormuz, afirmou a agência marítima britânica UKMTO. 

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“Um petroleiro informou ter sido atingido por um projétil desconhecido no lado de bombordo, o que provocou um incêndio, enquanto navegava em direção ao sul”, escreveu a UKMTO em um comunicado, acrescentando que o incidente não deixou feridos nem danos ao meio ambiente.

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bur-roc/tmt/mas/cjc/ic

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