Jogo de Zverev pelas oitavas de Wimbledon é interrompido por toque de recolher; reinício será na 3ªfeira

O último jogo das oitavas de final masculina de Wimbledon, entre o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, e o tcheco Jiri Lehecka (N.14) foi interrompido na noite desta segunda-feira (6) devido ao toque de recolher em vigor no torneio londrino.

Zverev, campeão de Roland Garros há um mês, vencia por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5) e empatava a terceira parcial em 3-3 quando o juiz de cadeira mandou ambos os tenistas aos vestiários.

De acordo com o toque de recolher específico de Wimbledon, as partidas não podem terminar depois das 23h no horário local, a menos que restem apenas alguns pontos a serem disputados.

Como a probabilidade de Zverev vencer o terceiro set e se classificar para as quartas de final antes do horário era muito pequena, o árbitro decidiu suspender a partida, que será retomada na terça-feira.

O alemão de 29 anos está a alguns games de avançar pela primeira vez às quartas de final de Wimbledon, depois de cair três vezes nas oitavas: em 2017, 2021 e 2024.

O vencedor da partida vai enfrentar o americano Taylor Fritz (N.7), que mais cedo eliminou o cazaque Alexander Bublik (N.11).

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