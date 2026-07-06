'O importante é a imagem da equipe', diz Rodri após classificação da Espanha para quartas da Copa

O meio-campista espanhol Rodri, eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, considerou que, além do prêmio individual, "o que importa é a imagem que a equipe projetou".

"Isso não é o importante. O que conta é a imagem do time e a nossa garra. Lemos bem o jogo. Eles são uma equipe ofensiva, mas que se defende muito bem. O gol saiu na única vez em que conseguimos articular a jogada pelo meio, e estou muito orgulhoso", disse o jogador do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro de 2024, à emissora DAZN.

A Espanha, campeã mundial em 2010, está a três vitórias de adicionar uma segunda estrela ao seu escudo, uma perspectiva cada vez mais presente nas perguntas feitas aos jogadores de 'La Roja': "É um torneio muito longo. É importante descansar, manter a calma e evoluir conforme a competição avança".

Rodri também aproveitou o momento para pedir desculpas ao seu companheiro de Manchester City, Bernardo Silva, com quem teve um breve desentendimento nos instantes finais da partida: "A primeira coisa que quero fazer é pedir desculpas, pois não lidei bem com a situação envolvendo meu companheiro. Reagi por instinto ao comemorar o erro dele. Agi errado. Já pedi desculpas a ele e quero fazê-lo novamente aqui".

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