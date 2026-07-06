Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'O importante é a imagem da equipe', diz Rodri após classificação da Espanha para quartas da Copa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/07/2026 19:32

compartilhe

SIGA

O meio-campista espanhol Rodri, eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, considerou que, além do prêmio individual, "o que importa é a imagem que a equipe projetou". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Isso não é o importante. O que conta é a imagem do time e a nossa garra. Lemos bem o jogo. Eles são uma equipe ofensiva, mas que se defende muito bem. O gol saiu na única vez em que conseguimos articular a jogada pelo meio, e estou muito orgulhoso", disse o jogador do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro de 2024, à emissora DAZN. 

A Espanha, campeã mundial em 2010, está a três vitórias de adicionar uma segunda estrela ao seu escudo, uma perspectiva cada vez mais presente nas perguntas feitas aos jogadores de 'La Roja': "É um torneio muito longo. É importante descansar, manter a calma e evoluir conforme a competição avança". 

Rodri também aproveitou o momento para pedir desculpas ao seu companheiro de Manchester City, Bernardo Silva, com quem teve um breve desentendimento nos instantes finais da partida: "A primeira coisa que quero fazer é pedir desculpas, pois não lidei bem com a situação envolvendo meu companheiro. Reagi por instinto ao comemorar o erro dele. Agi errado. Já pedi desculpas a ele e quero fazê-lo novamente aqui".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/iga/mcd/aam/cb

Tópicos relacionados:

2026 esp fbl mundial norteamerica octavos por wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay