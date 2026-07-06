'Mikel Merino nunca falha', elogia De la Fuente

"Mikel Merino nunca falha", disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, em declarações à televisão após a partida desta segunda-feira (6), na qual a 'Roja' venceu Portugal por 1 a 0 em Arlington, no Texas, garantindo assim a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

- Merino no 2º tempo -

"Mikel Merino nunca nos decepciona, é uma aposta segura. Ele foi decisivo para nós na Eurocopa, marcando o gol da vitória na prorrogação contra a Alemanha, nas quartas de final, e sempre aparece nos momentos cruciais. É um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Temos jogadores no banco que seriam titulares em qualquer outra seleção. Tomo decisões com base no que é melhor para a equipe, nunca ajo por oportunismo. Poderia ser assim agora, mas não sou... Mikel tem um desempenho excepcional e está sempre exatamente onde tem que estar".

- "Partidaça" -

A verdade é que foi uma partida fantástica, uma final antecipada. E, inevitavelmente, tivemos de sofrer até o fim. Fizemos uma atuação muito completa, os jogadores mais importantes são aqueles que vêm do banco de reservas.

- Abraço em CR7 antes do jogo -

"Já conversamos algumas vezes, e sou um grande admirador dele, de seus valores, daquilo que ele defende e de sua abordagem em relação ao esporte. Eu o considero um exemplo para os jovens e, sempre que temos a oportunidade de estar juntos, reconhecemos nossa admiração mútua e o orgulho que sinto por conhecê-lo".

- Bélgica ou EUA nas quartas? -

"Já estamos comemorando a chegada às quartas de final... Aguardamos a partida com expectativa e confiamos em nós mesmos. Temos experiência jogando contra os anfitriões, como na Eurocopa [de 2024] contra a Alemanha".

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