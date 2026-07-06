Espanha vence Portugal nos acréscimos (1-0) e vai às quartas da Copa do Mundo

A Espanha avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos.

Em um jogo movimentado e equilibrado, o gol da vitória espanhola só saiu nos acréscimos (90'+1), dos pés do reserva Mikel Merino.

"Merino nunca nos decepciona, é uma aposta segura (...) Temos jogadores no banco que seriam titulares em qualquer outra seleção", elogiou o técnico da 'Roja', Luis de la Fuente.

O confronto entre vizinhos colocou frente a frente o jovem talento de Lamine Yamal e a experiência do astro Cristiano Ronaldo, que participou de sua última Copa do Mundo.

Cristiano, que ao final da partida estava visivelmente emocionado, deu tudo de si, exatamente como havia prometido na véspera.

Ele teve uma chance clara após um passe de Bruno Fernandes e tentou aproveitar um rebote com uma meia-bicicleta.

Muito marcado na frente, CR7 recuava constantemente para buscar jogo e dar mais liberdade a seus companheiros, contando com atuações de destaque de jogadores como Bruno Fernandes e João Félix.

Félix e Fernandes tentavam articular o ataque com Vitinha e João Neves, companheiros de Paris Saint-Germain que, mais uma vez, tiveram um desempenho abaixo do esperado.

O goleiro Diogo Costa manteve Portugal na partida até o último instante, com duas defesas em chutes de Yamal e Álex Baena.

A defesa também teve um bom desempenho, levando a melhor sobre o ataque espanhol, até sofrer o único gol.

Pela Espanha, Lamine Yamal foi uma ameaça. Ele desequilibrou pelo seu setor e ajudou na defesa sempre que a posse de bola era perdida.

A 'Roja' manteve um ritmo constante em suas subidas. Baena e Dani Olmo participavam ativamente das jogadas, e Pedri conseguia se infiltrar vindo de trás, garantindo a posse da bola.

O goleiro Unai Simón também brilhou em diversos lances e não foi vazado pelo quinto jogo seguido nesta Copa do Mundo.

- Lá e cá -

Mikel Oyarzabal teve a primeira chance clara aos sete minutos, ficando cara a cara com o goleiro português, mas chutou para fora.

Portugal saía jogando desde a defesa, abrindo o campo e invertendo o jogo para encontrar espaços. A Espanha optou por ataques mais verticais, buscando rapidamente acionar seus jogadores entre as linhas.

Bruno Fernandes então fez um passe preciso para CR7, que arriscou um chute forte pela direita.

Em seguida, João Félix desviou de cabeça um cruzamento vindo da direita para a boa defesa de Unai Simón, que teve que reagir rapidamente para abafar o rebote de Cristiano Ronaldo. Os goleiros estavam brilhando.

O ritmo não diminuía. Nuno Mendes disparou um chute que desviou em Pedro Porro e explodiu no travessão.

- O adeus do ídolo -

Depois do intervalo, Portugal atacou a área espanhola com mais agressividade. O ator Javier Bardem acompanhava a partida das arquibancadas. CR7 recuou para o meio-campo para pedir a bola e tentar jogadas individuais.

A Espanha recuperou a posse e Pedri arriscou. Yamal estava participativo em campo e o goleiro português mostrou precisão ao cortar seus cruzamentos. E quando a torcida se preparava para a prorrogação, Merino marcou.

Após uma cobrança de falta rápida, Ferran Torres deu um passe nas costas da defesa portuguesa e o meio-campista do Arsenal finalizou na saída do goleiro.

Bernardo Silva teve a chance do empate com uma cabeçada que passou perto do travessão. E foi só. A torcida aplaudiu Cristiano Ronaldo de pé, enquanto o semblante triste do ídolo foi projetado nos telões do Estádio de Dallas.

"Ele [Cristiano] é um ícone do futebol. Seremos sempre gratos pelos seus esforços nesta Copa do Mundo", disse após a partida o técnico Roberto Martínez, que com a eliminação se despede do comando da seleção de Portugal.

Na próxima fase, a seleção espanhola vai enfrentar o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, que jogam ainda nesta segunda-feira, em Seattle.

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