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Preços do petróleo fecham estáveis com aumento de produção da Opep+

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AFP
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Repórter
06/07/2026 19:20

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Os preços do petróleo se mantiveram estáveis nesta segunda-feira (6), sem serem afetados pelo novo aumento das cotas de produção a Opep+ em pleno desbloqueio progressivo do Estreito de Ormuz.

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O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, recuou 0,18%, a 71,99 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em agosto, recuou 0,20%, a 68,55 dólares.

Arábia Saudita, Rússia e outros cinco membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) aprovaram no domingo um novo aumento de suas cotas de produção de petróleo, de 188 mil barris diários a partir de agosto.

"Esta decisão já tinha sido antecipada pelo mercado", o que explica a falta de movimento, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Devido ao tráfego ainda limitado de petroleiros no Estreito de Ormuz, não esperamos que este aumento de cotas tenha um impacto significativo no curto prazo", acrescentou.

A situação melhorou desde a assinatura do protocolo de acordo entre Estados Unidos e Irã.

A empresa de rastreamento marítimo Kpler registrou na semana passada entre 30 e 60 travessias diárias de embarcações, muitos deles comerciais.

"Os volumes de petróleo que transitam pelo Estreito de Ormuz aumentam praticamente dia após dia", observa Tamas Varga, analista da PVM Energy.

Os preços do petróleo voltaram aos níveis anteriores à guerra. Mas a tendência à baixa poderia se acentuar, pois os analistas antecipam um excedente de oferta nos próximos meses.

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lul-tmc/myl/nth/jm/cjc/mvv/am

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