'Desprezível', responde Mbappé após ser alvo de ataques racistas de senadora paraguaia

Kylian Mbappé respondeu nesta segunda-feira (6) à senadora paraguaia que fez comentários racistas a seu respeito, chamando-a de "desprezível" e "indigna de seu cargo", após a derrota do Paraguai para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Senhora Celeste Amarilla, você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo", escreveu o capitão da seleção francesa em uma mensagem na rede social X.

"Você não representa o Paraguai, um país que demonstrou tanta paixão e honra ao longo de todo o torneio. Devido à sua falta de consciência e ao seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico de seus jogadores nesta Copa do Mundo, agora ofuscados por uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país", acrescentou Mbappé.

"Jamais permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar o seu ódio e racismo pelo mundo", continuou o atacante do Real Madrid.

No último sábado, Mbappé foi o autor do gol da vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai, que acabou eliminado do Mundial.

Ao final da partida, o capitão dos 'Bleus', ainda de cabeça quente com o jogo ríspido dos paraguaios, não cumprimentou o goleiro Orlando Gill.

Pelo X, a senadora Celeste Amarilla criticou a atitude de Mbappé fazendo ataques racistas contra ele: "O bruto nem sequer aprendeu a escrever, em vez de leite materno, mamava em cocos e as coisas mais cultas que ouviu na vida foram chimpanzés. Você devia ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill, eu faço isso no Senado e não acontece nada!!!", escreveu ela em uma mensagem.

"Camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo rico, prepotente e feio. Ele ficou nervoso e morrendo de medo durante a partida toda, assim como todo o seu time, não conseguiram marcar um gol sequer e venceram por sorte... A única coisa que muitos de nós lamentamos da 'Albirroja' é não terem dado um tapa de mão aberta na cara dele depois que o jogo acabou", acrescentou Amarilla em outra publicação.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) se uniu às críticas do jogador e classificou as palavras da senadora como "abjetas e inaceitáveis".

"Esses comentários desonram quem os profere e quem os divulga. Os jogadores da seleção francesa representam a França, é o nosso país que está sendo insultado", acrescentou a FFF em comunicado.

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