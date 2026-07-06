Tottenham contrata Sandro Tonali, meio-campista italiano do Newcastle

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação do meio-campista italiano Sandro Tonali, vindo do Newcastle, e embora o valor da transferência não tenha sido divulgado, relatos da imprensa sugerem que a negociação estabeleceu um recorde para o clube londrino, atingindo a marca de 133 milhões de dólares (cerca de R$ 685 milhões na cotação atual).

"Sandro é um jogador especial e uma grande contratação para o nosso clube", afirmou seu compatriota e novo técnico, Roberto De Zerbi, em um comunicado.

Tonali, de 26 anos, chegou ao Newcastle em 2023 vindo do Milan, clube pelo qual conquistou a Serie A em 2022, o primeiro título do campeonato italiano da equipe da Lombardia após um jejum de 11 anos.

Na ocasião, os 'Magpies' pagaram 64 milhões de euros (R$ 377 milhões) pelo jogador, mas, menos de quatro meses depois, o principal reforço daquela janela de transferências recebeu uma suspensão de dez meses devido a um escândalo de apostas esportivas na Itália.

Em maio de 2024, a Federação Inglesa de Futebol impôs uma suspensão adicional de dois meses (com pena suspensa) por apostas realizadas entre agosto e outubro de 2023, período em que ele já defendia o Newcastle.

Ao todo, as sanções limitaram sua participação a apenas 12 jogos na primeira temporada. Porém, após retornar aos gramados em setembro de 2024, ele se tornou titular absoluto sob o comando do técnico Eddie Howe e peça-chave na conquista da Copa da Liga em 2025.

Agora, ele se junta ao Tottenham, clube que, apesar de ter vencido a Liga Europa em 2024, passou as duas últimas temporadas da Premier League longe do topo da tabela, lutando para evitar o rebaixamento.

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