Atriz criada por IA que irritou Hollywood será protagonista de longa-metragem

A atriz virtual Tilly Norwood, cujo aparecimento causou alvoroço em Hollywood no final do ano passado, será a "protagonista" de um longa-metragem, anunciou, nesta segunda-feira (6), o estúdio Particle6, encarregado do filme que será em parte produzido com inteligência artificial.

O filme é intitulado "Misaligned" (Desalinhada, em tradução livre), em alusão ao conceito de alinhamento da IA, que consiste em ensinar as máquinas a se ajustarem aos valores e objetivos humanos.

Consultada pela AFP, uma porta-voz do Particle6 informou que ainda é cedo demais para falar sobre a distribuição do filme, seja em salas ou no streaming, ou uma data de estreia.

O estúdio informou que vão trabalhar no projeto profissionais da indústria tradicional do cinema e da televisão, como roteiristas, técnicos e atores reais.

"A IA pode ser o suporte de uma ficção de qualidade, mas só se integrar de forma substancial os conhecimentos, as competências e o critério humanos", explicou, nesta segunda-feira, a diretora desta empresa britânica, Eline van der Velden, criadora de Tilly Norwood, citada em um comunicado.

Esta atriz de IA, com a aparência de uma jovem morena da casa dos 20 anos, ficou famosa com a publicação na rede de um vídeo promocional em julho de 2025.

"Queremos que Tilly seja a próxima Scarlett Johansson ou Nathalie Portman", declarou sua criadora na ocasião.

Estas palavras causaram comoção em Hollywood, que antes tinha denunciado o uso de imagens de atores reais para gerar os modelos de IA.

A polêmica levou Van der Velden a assegurar que sua criação "não era um substituto de um ser humano".

"Nossa ambição com Tilly Norwood sempre foi mostrar à indústria criativa o que era possível com a IA em um certo momento", afirmou a diretora do Particle6 na segunda-feira.

Os estúdios da indústria de Hollywood chegaram a um acordo com o sindicato dos atores SAG-AFTRA sobre o uso da IA nas produções.

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