'Não surpreende', diz argentino Paredes após eliminação do Brasil

O meio-campista argentino Leandro Paredes afirmou nesta segunda-feira (6) que as eliminações na Copa do Mundo, como a do Brasil, não são uma surpresa, pois "qualquer um pode vencer qualquer um".

"Obviamente, ver o Brasil fora repercute", mas os resultados do Mundial "já não surpreendem, pois sabemos que todas as equipes são competitivas", afirmou Paredes antes do primeiro treino da seleção argentina em Kennesaw (nos arredores de Atlanta), na preparação para o jogo das oitavas de final contra o Egito.

O Brasil se despediu do torneio no domingo, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas, seu pior resultado desde 1990, juntando-se a Alemanha e Países Baixos, eliminados na fase anterior.

A Argentina também quase sofreu uma derrota histórica nos 16-avos de final contra Cabo Verde, equipe a quem só conseguiu superar por 3 a 2 na prorrogação.

"Como eu disse depois do jogo contra Cabo Verde, não tem jogo fácil. Todas as seleções estão muito bem preparadas (...) Qualquer uma pode vencer", afirmou Paredes.

Pessoalmente, o meio-campista argentino admitiu que se sentiu triste por Neymar, seu ex-companheiro no Paris Saint-Germain, que chorou após a eliminação da Seleção Brasileira.

"Eu o vi e, sinceramente, dói vê-lo assim. Como amigo, independentemente de ele ser do Brasil, tenho um grande carinho por ele. Sempre desejo a ele o melhor", disse o jogador do Boca Juniors.

Paredes pode ser uma das novidades na escalação do técnico Lionel Scaloni, que busca renovar uma equipe que preocupa pela falta de criatividade além dos momentos de brilhantismo de Lionel Messi.

As outras dúvidas são as mesmas dos jogos anteriores: Nicolás Tagliafico ou Facundo Medina na lateral-esquerda, e Julián Álvarez ou Lautaro Martínez no comando do ataque.

Com uma hora de atraso, Messi e o restante da seleção argentina treinaram ao meio-dia, sob um calor intenso, nas instalações da Kennesaw State University, com a dificuldade contra a seleção cabo-verdiana agora apenas como uma lembrança.

"Cabo Verde já ficou para trás", ressaltou Paredes. "Nem sempre é possível jogar da melhor maneira. Ganhar sofrendo também é importante".

"Vai ser uma partida difícil, como todas nesta Copa do Mundo", disse o lateral Nahuel Molina sobre a seleção do Egito, liderada por Mohamed Salah.

"Tentaremos fazer nosso jogo com a bola e praticar nosso próprio estilo, sempre queremos ser protagonistas", concluiu Molina.

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