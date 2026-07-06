Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

George Clooney receberá Leão de Ouro honorário no Festival de Cinema de Veneza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/07/2026 12:24

compartilhe

SIGA

O ator, diretor e produtor de cinema George Clooney será homenageado com o Leão de Ouro honorário por sua carreira no próximo Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Clooney, de 65 anos, disse que receber o prêmio é uma "tremenda honra".

"Isso provavelmente significa que estou velho, mas aceitarei", disse ele em um comunicado divulgado pelo festival, que acontecerá este ano de 2 a 12 de setembro.

O júri da 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza será presidido pela atriz americana Maggie Gyllenhaal.

Clooney, também conhecido por seu ativismo político e trabalho humanitário, comparece com frequência ao Festival de Cinema de Veneza.

O ator "explorou diversos gêneros com notável versatilidade", observou o diretor do festival, Alberto Barbera, citando, entre outros, "Syriana - A Indústria do Petróleo" (2005), filme pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, "Onze Homens e um Segredo", "Gravidade" e "Os Descendentes". 

Barbera se referiu a Clooney como um "artista completo e carismático, apaixonado e original".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dt/tw/jvb/an/aa-jc

Tópicos relacionados:

cinema eua festival gente italia premio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay