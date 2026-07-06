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Trump confirma que pediu ao chefe da Fifa a revisão do cartão vermelho de Balogun

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AFP
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Repórter
06/07/2026 11:48

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O presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta segunda-feira (6), que pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que revisasse a decisão "horrível" de aplicar um cartão vermelho ao atacante dos EUA, Folarin Balogun, mas disse que não solicitou a anulação da punição. 

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"Pedi uma revisão porque não achei que tivesse sido falta", disse Trump a repórteres na Casa Branca. "Tudo o que fiz foi pedir uma revisão; não disse que eles tinham que fazer isso".

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wd/mlm/aa

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