Trump chama de 'muito suspeito' o árbitro brasileiro que deu cartão vermelho a Balogun
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O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6), que o árbitro brasileiro Raphael Claus, que aplicou o cartão vermelho ao atacante americano Folarin Balogun, tem um passado "muito suspeito".
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"Esse árbitro... é um tanto suspeito se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso, pois não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito", disse Trump ao justificar a pressão que exerceu sobre a Fifa para que o cartão vermelho fosse revisado.
Raphael Claus expulsou Balogun depois que o jogador americano pisou no tornozelo de um adversário durante uma disputa de bola.
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