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Netanyahu insta EUA a não vender aviões de combate F-35 à Turquia

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AFP
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Repórter
06/07/2026 11:36

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta segunda-feira (6) aos Estados Unidos que não vendam aviões de combate F-35 para a Turquia, onde é esperada a chegada do presidente americano, Donald Trump, para uma cúpula da Otan.

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"Não acho que devemos fornecer a eles F-35 nem os motores para seus aviões de combate, porque isso alteraria o equilíbrio das forças no Oriente Médio", disse Netanyahu em entrevista à Fox News.

Washington excluiu, em 2019, Ancara do programa dos F-35 após a aquisição pelos turcos do sistema russo de defesa antimísseis S-400 em 2017.

Quando questionado em junho sobre um possível acesso da Turquia aos F-35, Trump respondeu que em breve deixaria o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "muito feliz". 

No entanto, uma decisão deste tipo requer o aval do Congresso, como recordou o vice-presidente americano JD Vance, que se encontrava ao lado de Trump no Salão Oval.

O F-35 de Lockheed Martin, o avião de combate americano mais sofisticado, foi desenvolvido pelos Estados Unidos em parceria com outros países da Otan, da qual a Turquia é membro, no âmbito de um programa chamado Joint Strike Fighter (JSF). 

A cúpula da Otan, que ocorre na terça-feira (7) e quarta-feira (8) em Ancara, reunirá os dirigentes dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica.

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vla/ev/ad/mar/ad/dga/rm/aa

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