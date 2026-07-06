Chefe da Otan promete dezenas de bilhões de dólares para reforçar aliança
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O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, prometeu nesta segunda-feira (6) contratos de "dezenas de bilhões de dólares" para reforçar as capacidades de defesa da aliança, às vésperas de uma cúpula da organização em Ancara.
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"Anunciaremos novos contratos de dezenas de bilhões de dólares que nos permitirão adquirir os equipamentos essenciais para a dissuasão e a defesa", declarou durante uma entrevista coletiva na capital turca.
Rutte também abordou a situação da Ucrânia.
"Enquanto a Ucrânia continua defendendo sua soberania, os aliados e parceiros da Otan devem seguir garantindo que ela receba o que necessita", afirmou à imprensa. O secretário-geral da aliança pediu ainda que "todos os aliados assumam plenamente suas responsabilidades".
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