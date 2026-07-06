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Governo italiano defende Meloni após novo ataque de Trump

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Repórter
06/07/2026 10:03

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Dois ministros italianos saíram em defesa da chefe de Governo, Giorgia Meloni, nesta segunda-feira (6) após um novo ataque de Donald Trump às vésperas de uma reunião de cúpula da Otan na Turquia.

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O presidente dos Estados Unidos publicou no domingo, em sua plataforma Truth Social, uma imagem manipulada na qual a primeira-ministra italiana aparece olhando para ele como se o estivesse adorando, com as palavras: "Ordem de Restrição Necessária".

O vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, disse ao canal Sky TG24 que a mensagem, reproduzida na capa de todos os grandes jornais italianos nesta segunda-feira, "não precisa de comentários".

"Nós falamos desde o início que não responderíamos a este tipo de declaração, então vamos passar para outro tema", acrescentou o ministro das Relações Exteriores, para quem as relações transatlânticas vão muito além das declarações individuais.

O ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, que acompanhará Meloni na terça e na quarta-feira na reunião da Otan em Ancara, disse que "o essencial é preservar as relações transatlânticas".

"O importante é manter a unidade da Aliança Atlântica e do mundo ocidental", declarou.

Meloni, que não comentou a publicação de Trump, já havia sido alvo em junho do presidente dos Estados Unidos, que afirmou — sem apresentar provas — que a líder da extrema direita italiana havia suplicado que tirasse uma foto com ela durante uma reunião do G7.

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rba/jra/ybl/pc/an/fp/aa

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