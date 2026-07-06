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Internacional

Monaco anuncia Filipe Luís como técnico

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/07/2026 09:29

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O brasileiro Filipe Luís, 40 anos, foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (6) como técnico do Monaco até junho de 2028. O clube do principado demitiu o belga Sébastien Pocognoli no dia 1º de junho.

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Treinador do Flamengo até sua demissão em 3 de março passado, Filipe Luís conquistou a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025, o Campeonato Carioca de 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025 e a Copa Libertadores da América de 2025, com um balanço de 62 vitórias, 21 empates e 16 derrotas em duas temporadas.

Ex-jogador da seleção brasileira (44 partidas pelo Brasil), Filipe Luís terá no Monaco sua primeira experiência como treinador na Europa, continente que conhece de sua etapa como jogador no Ajax, no Deportivo La Coruña e, em especial, no Atlético de Madrid.

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cb/dam/an/fp-jc

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