Portugal-Espanha, duelo de destaque nas oitavas após abalo provocado por interferência de Trump

O choque geracional entre Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo nas oitavas de final entre Espanha e Portugal ilumina, em Dallas, a segunda-feira (6) da Copa do Mundo, abalada no domingo pela interferência de Donald Trump ao conseguir a suspensão do cartão vermelho do atacante Folarin Balogun, o que significa que ele vai liderar a seleção dos Estados Unidos na partida contra a Bélgica em Seattle.

"Obrigado à Fifa por fazer o certo e reverter uma grande injustiça", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social pouco depois do anúncio da decisão do Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol de suspender a punição do atacante americano, o que virou a Copa do Mundo de cabeça para baixo.

Balogun, artilheiro dos Estados Unidos no torneio com três gols, foi expulso na vitória de 2 a 0 contra a Bósnia, na fase de 16 avos de final, por pisar em um adversário.

Uma fonte próxima à Casa Branca confirmou à AFP, sob condição de anonimato, que o presidente Donald Trump ligou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão do cartão vermelho. Solicitação feita e atendida. A punição foi retirada "por um período probatório de um ano", nos termos do Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa.

"Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a retirada da suspensão será revogada e a punição aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", afirma o relatório disciplinar da Fifa.

O técnico da seleção belga, Rudi Garcia, recorreu à ironia. "Não sabia que, nos escritórios da Fifa, 5 de julho correspondia a 1º de abril na Europa", disse.

A Uefa afirmou que a Fifa "cruzou uma linha vermelha" e denunciou uma decisão "inédita, incompreensível e injustificável". A União Europeia (UE) afirmou que as decisões esportivas "correspondem às instituições esportivas, não aos políticos".

Até mesmo Sepp Blatter, ex-presidente da Fifa, aproveitou para criticar a medida e cutucar Infantino. "Cartões vermelhos não são anulados por ligações telefônicas de cunho político. São anulados por regras, provas e órgãos independentes", escreveu o suíço de 90 anos na rede social X.

"Se um presidente dos Estados Unidos intervém junto ao presidente da Fifa e um jogador é de repente absolvido antes de uma partida eliminatória de uma Copa do Mundo, a pergunta é inevitável: para onde você vai, Fifa?", acrescentou o ex-dirigente, forçado a renunciar ao comando da entidade após uma série de escândalos

Além da atuação inesperada de Trump, o superdomingo da Copa ficou marcado pelas eliminações do pentacampeão Brasil diante da Noruega (2 a 1), com a despedida de Neymar da Seleção, e do coanfitrião México, que perdeu por 3 a 2 para a Inglaterra no Azteca, em uma noite de grande emoção que já faz parte da história da competição.

- Entusiasmo diante do talento -

Nesta segunda-feira, com Balogun de volta ao campo, a seleção dos Estados Unidos, comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, espera aproveitar em Seattle (21h00 de Brasília) a onda de entusiasmo que percorre o país e estar à altura diante de uma Bélgica que já mostrou que é especialista em sobrevivência.

Afetados pelas disputas internas entre seus jogadores, os 'Diabos Vermelhos' evitaram uma eliminação que parecia certa nos 16 avos de final com uma vitória emocionante na prorrogação por 3 a 2 sobre Senegal, que vencia a partida por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo.

"É um desafio enorme", reconheceu o meia americano Tyler Adams. "Eles têm muita qualidade, mas acreditamos que também é o nosso caso. Esperamos um grande duelo", acrescentou.

Em Dallas, na primeira partida de segunda-feira (16h00 de Brasília), Espanha e Portugal disputarão o clássico ibérico.

"Uma pena que não possa ser o último degrau do torneio", lamentou no domingo o técnico da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez. "Somos países vizinhos, irmãos", acrescentou.

A partida terá a presença estelar de Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos está em uma corrida contra o tempo.

- Cristiano Ronaldo, "com a consciência tranquila" -

Após seis Copas do Mundo e uma montanha de recordes, qualquer partida pode ser a sua despedida do torneio. No domingo, ele brilhou na entrevista coletiva, que terminou com aplausos dos jornalistas.

"Vou ser sincero: independentemente do que acontecer amanhã, Cristiano Ronaldo vai sair daqui com a consciência tranquila, não a 100%, e sim a 1000%, porque na vida e no futebol eu dei tudo o que tinha, minha paixão, meu querer", disse.

Portugal enfrentará a Espanha, atual campeã da Europa, que conta com o fenômeno Lamine Yamal, que, uma semana antes de completar 19 anos, aspira pegar o bastão de CR7 e Lionel Messi quando ainda poderia estar competindo na categoria Sub-20.

"Vejo que está cada dia mais motivado. Quem o conhece sabe: Lamine adora responsabilidade, estar no foco, motivado, tomar a iniciativa", afirmou no domingo o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.

Os vencedores de Estados Unidos-Bélgica e de Espanha-Portugal se enfrentarão nas quartas de final, em Los Angeles, na sexta-feira.

Na terça-feira, as oitavas de final terminarão com os confrontos Argentina-Egito e Suíça-Colômbia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm/mcd/dam/fp-jc