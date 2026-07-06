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Rebelião em penitenciária do Sri Lanka deixa 23 mortos

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Repórter
06/07/2026 06:51

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Pelo menos 19 detentos e quatro guardas morreram durante violentos confrontos na noite de domingo em uma prisão na região da capital do Sri Lanka, Colombo, informou uma fonte médica nesta segunda-feira (6).

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Mais de 100 detentos foram hospitalizados após a rebelião, informou à AFP a diretora do hospital de Negombo, Pushpa Gamlath.

"Algumas das vítimas apresentavam ferimentos de bala", acrescentou Gamlath.

Os incidentes começaram na noite de domingo, quando dois grupos de detentos, descritos como traficantes de drogas rivais, iniciaram um confronto na penitenciária que abriga quase 10.000 presos.

"A situação saiu totalmente de controle", declarou à AFP um policial que pediu anonimato. "Quatro guardas foram assassinados quando tentavam acabar com os distúrbios", acrescentou. 

À medida que os relatos dos confrontos se espalhavam pela prisão, as detentas de um setor anexo subiram ao telhado e exigiram sua libertação.

A polícia informou que parte do telhado desabou e algumas mulheres ficaram feridas.

Policiais foram convocados como reforço, mas não atuaram dentro do complexo penitenciário, diante do qual se reuniram familiares dos detentos.

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aj/pa/clr/pb/meb/fp  

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