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China anuncia teste de mísseis no Pacífico

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AFP
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Repórter
06/07/2026 06:08

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A Marinha da China anunciou um teste bem-sucedido de lançamento de míssil no Pacífico nesta segunda-feira (6), depois que países da região alertaram sobre um iminente teste de míssil balístico intercontinental.

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"Às 12h01 (1h01 de Brasília) de 6 de julho, um submarino nuclear estratégico do Exército de Libertação Popular da China lançou um (...) míssil estratégico com ogiva de treinamento em alto-mar, no Oceano Pacífico, atingindo a área marítima designada", afirmou o porta-voz Wang Xuemeng em um comunicado publicado pela Marinha.

O teste aconteceu no dia em que Rússia e China programaram o início dos exercícios navais anuais nas imediações do porto militar chinês de Qingdao, no leste do país. Não estava claro se o lançamento do míssil era parte dos exercícios.

Autoridades de Papua-Nova Guiné e da Nova Zelândia afirmaram algumas horas antes que a China preparava um teste de míssil com capacidade nuclear no Pacífico.

O lançamento foi recebido com preocupação por diversos países da região Ásia-Pacífico. O Japão pediu que a China reconsiderasse a realização do teste para evitar que representasse "uma ameaça à segurança japonesa" ao sobrevoar seu espaço aéreo.

O chefe da diplomacia da Nova Zelândia, Winston Peters, disse que o teste chinês "não é compatível com a estabilidade regional", assim como a ministra australiana de Relações Exteriores, Peggy Wong.

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sam-ehl/clr/mas/pb/fp

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