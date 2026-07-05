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Internacional

Solbakken celebra 'melhor noite do futebol norueguês' após eliminar o Brasil

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/07/2026 23:02

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O técnico da seleção norueguesa Stale Solbakken celebrou o que considera a "maior noite de futebol" de seu país, após a histórica classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, conquistada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brasil neste domingo (5), nas imediações de Nova York. 

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"Para vencer esta partida, precisávamos manter a posse de bola e aguardar a oportunidade certa, esperar que eles se cansassem para podermos desferir o golpe definitivo", explicou o treinador nórdico. 

"Tenho de parabenizar meus jogadores pela execução desse plano. Não foi perfeito, mas precisávamos vencer o Brasil, e as coisas poderiam ter sido diferentes. Precisávamos estar no nosso melhor nível, e acho que chegamos perto disso hoje", acrescentou. 

Ele também elogiou a atuação do goleiro Orjan Nyland, que "fez duas ou três defesas extraordinárias e defendeu um pênalti".

Sobre Erling Haaland, que marcou dois gols e chegou à marca de 62 gols em 54 partidas pela seleção, Solbakken disse: "Ele é o nosso melhor artilheiro, foi muito ativo e em boa forma hoje, e os zagueiros brasileiros tiveram dificuldade em contê-lo". 

"É um grupo fantástico", comentou Solbakken sobre seus jogadores. "Eles adoram estar juntos, cuidam uns dos outros e dizem o que pensam, o que é algo positivo, tanto quando as coisas vão bem quanto quando vão mal". 

O técnico não quis expressar preferência em relação ao próximo adversário dos 'Vikings' — México ou Inglaterra —, afirmando: "Não tenho preferência para o próximo jogo. Se jogarmos no nosso melhor nível, podemos vencer qualquer um".

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cyj-rcw/gj/mcd/ag/aam

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