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Petro diz que vai antecipar sua saída da Presidência da Colômbia em 20 de julho

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AFP
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Repórter
05/07/2026 22:14

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O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou, neste domingo (5), que vai antecipar sua saída do poder para 20 de julho e não o fará, como é habitual, durante a posse do ultradireitista Abelardo de la Espriella.

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"Não vamos fazê-lo em 6, nem em 7 de agosto, é data trágica. Vamos fazê-lo em 20 de julho em todas as praças públicas da Colômbia", disse no X, convocando uma "mobilização geral para gritar independência e a permanência das reformas sociais".

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lv/vel/mvv

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