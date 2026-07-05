Ancelotti: 'Temos que digerir a derrota, combustível para o novo ciclo'
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"Temos que digerir a derrota, combustível para o novo ciclo", declarou neste domingo (5) o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, após a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Dois gols de Erling Haaland garantiram a vitória norueguesa sobre o Brasil, que diminuiu nos acréscimos com Neymar, depois de Bruno Guimarães ter desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.
- Análise da partida -
"A Noruega não é uma surpresa. Sabíamos que eles podiam jogar dessa maneira... Tivemos muitas chances no primeiro tempo e o jogo estava indo bem. No segundo tempo também tivemos oportunidades interessantes... Eles tentaram manter uma intensidade baixa, e nós não queríamos pressionar alto sempre. No minuto 70 ainda tínhamos o controle, depois o Haaland apareceu com seus dois gols decisivos".
- Excesso de confiança? -
"Acho que o Brasil poderia ter competido até o fim da Copa do Mundo, inclusive pelo que se viu hoje. Tivemos o controle e tivemos oportunidades. Foi complicado pressionar alto porque a Noruega encurtava as linhas. Era um grande risco".
"Evidentemente, todo mundo está muito decepcionado. Não fizemos uma Copa do Mundo espetacular, mas estivemos bem. Em alguns momentos, inclusive hoje, merecemos a vitória. Temos que aceitar a derrota e continuar evoluindo. Precisamos encontrar outras maneiras de melhorar".
- Por que Vini não bateu o primeiro pênalti? -
"Trabalhamos na estatística durante um ano e também aplicamos aos nossos adversários. Com base nisso, as melhores opções hoje eram Neymar, depois Raphinha, que não estavam em campo, Bruno Guimarães e Martinelli. Acreditávamos que Guimarães era a melhor opção naquele momento".
- Entradas de Neymar e Endrick -
"O Endrick entrou para nos dar mais profundidade no terço final, funcionou por alguns minutos. E para ter mais qualidade, colocamos o Neymar".
- Reconstrução e novo ciclo -
"Continuaremos trabalhando para melhorar esta seleção, trazendo novas ideias, o mesmo que fizemos este ano. Acho que fizemos um trabalho aceitável. Mas assim é o esporte: às vezes é preciso digerir a derrota, usaremos como combustível para o próximo ciclo".
"Ganhamos experiência. Da minha parte, o resultado é decepcionante, mas foi uma experiência maravilhosa. Os jogadores criaram o melhor ambiente de trabalho possível. Mas o esporte é assim: nem tudo sai perfeitamente. Não acho que merecíamos a derrota, mas temos de aceitá-la".
"Temos que administrar e lidar com essa tristeza para recomeçar amanhã. Temos um grande elenco, com jogadores que vão continuar e alguns novos".
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