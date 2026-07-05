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Coco Gauff vence e avança às quartas de final de Wimbledon pela 1ª vez

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Repórter
05/07/2026 20:42

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A tenista americana Coco Gauff (7ª do mundo) se classificou para as suas primeiras quartas de final em Wimbledon neste domingo (5), ao eliminar a suíça Belinda Bencic (11ª), semifinalista da edição anterior. 

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Após cair nas oitavas de final em 2019, 2021 e 2024 nas quadras de grama de Londres, a tenista da Flórida, de 22 anos, venceu a suíça, sete anos mais velha, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. 

Logo após o match point, concretizado apenas dois minutos antes do limite de horário das 23h locais (19h de Brasília), a vencedora bateu repetidamente no pulso, como se checasse o relógio. 

Com os títulos do US Open em 2023 e de Roland Garros no ano passado, Gauff agora alcançou as quartas de final de todos os quatro torneios de Grand Slam. 

Na próxima fase, ela enfrentará a compatriota Jessica Pegula, 4ª do mundo, de 32 anos. 

A vencedora desse confronto avançará para sua primeira semifinal em Wimbledon. 

Antes de emplacar quatro vitórias em Wimbledon, Gauff não vencia uma partida na grama desde o verão de 2024.

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dga/hpa/aam/cb

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