"Pecamos muito nas chances que tivemos", lamenta Marquinhos após eliminação do Brasil na Copa

O capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, lamentou as chances desperdiçadas na partida das oitavas de final da Copa do Mundo, realizada neste domingo (5), que resultaram na eliminação da equipe após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega.

"A gente pecou muito nas chances que teve, pênalti e outras chances. Na Copa do Mundo, quem erra menos passa para a próxima fase", afirmou o defensor brasileiro.

Marquinhos destacou a eficiência da Noruega, que venceu graças a dois gols marcados no segundo tempo por seu principal jogador, o atacante Erling Haaland.

"Pela experiência que a gente tem, sabemos que esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva. A Noruega foi eficaz nas bolas que tiveram", lamentou.

"Agora temos que assumir a culpa, como capitão, os jogadores mais velhos têm que assumir a culpa para as próximas gerações terem tranquilidade para trabalhar", declarou o capitão do PSG.

Marquinhos pediu paciência à exigente torcida brasileira visando a preparação para a próxima Copa do Mundo, em 2030.

"É um ciclo que vai começar a partir de agora. Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente pede que tenham paciência com os mais jovens, apoiem desde já", disse ele.

"A gente não pode simplesmente chegar na Copa, com o ciclo que foi, e querer tanto", acrescentou.

Marquinhos afirmou que os jogadores "deram tudo" em campo, "mas o futebol hoje é muito equilibrado e disputado. Temos que aprender com essa lição".

Por fim, o zagueiro quis "pedir desculpas ao povo brasileiro e a todos que vieram aqui e presenciaram isso".

"Temos que aprender com os nossos erros. Aqueles que permanecerem devem trabalhar com as próximas gerações. Peço às pessoas que mostrem seu apoio agora mesmo, é um ciclo de quatro anos, para que possam trabalhar e alcançar grandes feitos na próxima Copa do Mundo", concluiu.

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