Cabo Verde recebe seus 'Tubarõe Azuis' como heróis

Milhares de torcedores receberam com festa a seleção de Cabo Verde, que desembarcou neste domingo (5) em Praia, depois de ter sido uma das sensações da Copa do Mundo de 2026, chegando a fazer tremer até o final da prorrogação a Argentina de Lionel Messi na fase de 16-avos de final.

A primeira parada das comemorações foi o aeroporto, ponto de partida do trajeto do ônibus da equipe, que percorreu diversos bairros da capital em um desfile enquanto uma multidão de torcedores aclamava seus ídolos, em meio a um verdadeiro carnaval.

A empolgação era tão grande que a carreata avançava lentamente, tanto que foi preciso cancelar uma parada na Assembleia Nacional do país pela dificuldade de acessar o edifício.

- Festa nacional -

A chegada da seleção ao arquipélago, que conta com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes, também coincidiu com o feriado nacional que celebra a independência de Cabo Verde, ex-colônia portuguesa, ocorrida em 1975.

"Depois dos heróis que lutaram pela nossa independência, agora temos estes heróis: os 'Tubarões Azuis'", disse Edmilson Correia, um torcedor de 28 anos, em declarações à AFP no aeroporto, onde havia chegado vestido de azul e carregando a bandeira nacional.

Antes do desfile, o goleiro Vozinha falou com os repórteres e descreveu a campanha da equipe na Copa do Mundo como "magnífica", embora tenha dito que "ainda não tinha plena consciência da dimensão do feito".

O desfile terminou na praia de Kebra Kanela, a principal região da orla da cidade, onde a festa continuou em um clima descontraído e festivo.

- Vozinha e Cabral, os mais aclamados -

O técnico de Cabo Verde, Bubista, afirmou aos repórteres que a equipe provou que sua classificação para a Copa do Mundo "não foi questão de sorte".

"Mostramos nosso trabalho árduo e nossa resiliência. Estamos deixando os Estados Unidos de cabeça erguida", disse o treinador, com orgulho.

Os gritos dos torcedores pediam a atenção de vários jogadores da equipe, especialmente a Vozinha e Sidny Lopes Cabral.

Ivan Gonçalves, um menino de apenas 12 anos, queria ver Cabral de perto pelo "golaço contra a Argentina".

- "Uma grande nação" -

Em nível institucional, o Ministro da Cultura e do Esporte do país, António Duarte, elogiou a equipe por "consolidar o status de Cabo Verde como uma grande nação".

O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, previu que o excelente desempenho da equipe na Copa do Mundo levaria a expectativas mais elevadas no futuro.

"Os desafios serão, sem dúvida, maiores agora. Estaremos motivados e à altura da tarefa", afirmou ele.

A derrota por 3 a 2 na prorrogação para a Argentina na fase de 16-avos de final, jogo disputado na madrugada de sábado no horário local de Cabo Verde, foi celebrada em Praia, em homenagem ao desempenho excepcional da equipe na Copa do Mundo em sua primeira participação no torneio.

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