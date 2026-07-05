Sinner vence e segue em busca de seu segundo título de Wimbledon
compartilheSIGA
O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo e atual campeão de Wimbledon, avançou às quartas de final neste domingo (5) e segue na luta de seu segundo título no torneio londrino, após derrotar o japonês Shintaro Mochizuki (151º do ranking e vindo do qualifying) por 6-3, 7-6 (7/0) e 6-3.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em sua busca pelo bicampeonato em Wimbledon e pelo quinto Grand Slam da carreira, logo após sua surpreendente eliminação na segunda rodada de Roland Garros, o italiano enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff (74º do ranking) nas quartas de final.
"Tentei manter a agressividade. Tive algumas chances no segundo set e não consegui aproveitá-las, mas ainda assim estou muito feliz, tentando elevar o nível à medida que avançamos", disse o italiano.
Struff avançou depois que seu adversário, o polonês Hubert Hurkacz, abandonou a partida devido a uma lesão durante o quinto set.
Aos 36 anos, Struff se tornou o jogador mais velho a alcançar as quartas de final de um Grand Slam na Era Open.
Sinner já enfrentou o alemão três vezes anteriormente no circuito principal, vencendo todos os confrontos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
psr/iga/aam/cb