Supertufão Bavi toca o solo na ilha americana de Rota, no Pacífico
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O supertufão Bavi tocou o solo na segunda-feira (noite de domingo, 5, horário de Brasília), na ilha americana de Rota, no Pacífico, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), que advertiu sobre "danos catastróficos".
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"A parede ocidental do olho do supertufão Bavi está atualmente se deslocando sobre a ilha de Rota. A intensidade prevista mais recente" é de 289 km/h, informou o NWS.
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