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Supertufão Bavi toca o solo na ilha americana de Rota, no Pacífico

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/07/2026 18:48

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O supertufão Bavi tocou o solo na segunda-feira (noite de domingo, 5, horário de Brasília), na ilha americana de Rota, no Pacífico, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), que advertiu sobre "danos catastróficos".

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"A parede ocidental do olho do supertufão Bavi está atualmente se deslocando sobre a ilha de Rota. A intensidade prevista mais recente" é de 289 km/h, informou o NWS.

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stu-pnb/cls/aor/vel/mvl/mvv

Tópicos relacionados:

meteorologia pacifico

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