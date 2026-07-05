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Federação Francesa pede à Fifa que cartão amarelo aplicado a Olise seja anulado

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Repórter
05/07/2026 18:36

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A Federação Francesa de Futebol (FFF) solicitou à Fifa a anulação do cartão amarelo recebido por Michael Olise durante a vitória da dos 'Bleus' por 1 a 0 sobre o Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada no sábado. A informação foi confirmada à AFP por uma fonte próxima ao caso neste domingo (5).

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Nos acréscimos de uma partida que teve momentos de tensão, o meia francês de 24 anos (com 22 jogos pela seleção francesa) foi advertido pelo árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev após um desentendimento com o paraguaio Matías Galarza, embora as imagens de vídeo mostrem que Olise não havia agredido o adversário. 

O jogador do Bayern de Munique levou o dedo aos lábios e, após um breve tumulto, o meia paraguaio caiu no chão como se tivesse sido atingido pelo francês, levando o árbitro a aplicar o cartão amarelo. 

Caso Olise receba outra advertência nas quartas de final contra o Marrocos, na quinta-feira, em Foxborough, ele ficará suspenso de uma eventual semifinal. 

Bradley Barcola e Manu Koné, que também foram advertidos contra o Paraguai, correm o mesmo risco de suspensão caso recebam outro cartão amarelo diante dos 'Leões do Atlas'.

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lh/kn/hpa/iga/ag/aam/cb

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