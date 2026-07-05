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'Quero ficar bêbada e esquecer o tênis', diz Sabalenka após eliminação em Wimbledon

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AFP
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Repórter
05/07/2026 17:14

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A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, confessou que quer "ficar bêbada" e "esquecer o tênis" depois de sofrer sua eliminação mais prematura em um Grand Slam desde 2022, ao ser derrotada neste domingo (5) pela japonesa Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon.

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Sabalenka não conseguiu superar a atuação inspirada de Osaka, também vencedora de quatro Grand Slams, e foi derrotada na quadra central por 2 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-6 (7/2).

Foi a primeira vez que a bielorrussa não conseguiu chegar às quartas de final em um Grand Slam desde a edição de 2022 de Roland Garros.

"Só quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar ficar na melhor forma", disse a número 1 do mundo.

Sabalenka nunca foi campeã de Roland Garros e de Wimbledon.

"Se olhar o ranking, neste momento eu sou a número 1 do mundo", declarou a bielorrussa. Mas "em termos de nível de jogo, hoje eu não fui a número 1 do mundo. Não quero nem pensar no ranking neste momento", concluiu.

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jc/smg/iga/dr/cb

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