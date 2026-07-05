'Quero ficar bêbada e esquecer o tênis', diz Sabalenka após eliminação em Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, confessou que quer "ficar bêbada" e "esquecer o tênis" depois de sofrer sua eliminação mais prematura em um Grand Slam desde 2022, ao ser derrotada neste domingo (5) pela japonesa Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon.

Sabalenka não conseguiu superar a atuação inspirada de Osaka, também vencedora de quatro Grand Slams, e foi derrotada na quadra central por 2 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-6 (7/2).

Foi a primeira vez que a bielorrussa não conseguiu chegar às quartas de final em um Grand Slam desde a edição de 2022 de Roland Garros.

"Só quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar ficar na melhor forma", disse a número 1 do mundo.

Sabalenka nunca foi campeã de Roland Garros e de Wimbledon.

"Se olhar o ranking, neste momento eu sou a número 1 do mundo", declarou a bielorrussa. Mas "em termos de nível de jogo, hoje eu não fui a número 1 do mundo. Não quero nem pensar no ranking neste momento", concluiu.

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