Auger-Aliassime vence Davidovich e vai enfrentar Djokovic nas quartas de Wimbledon

O tenista canadense Félix Auger-Aliassime venceu uma batalha exaustiva de cinco sets contra o espanhol Alejandro Davidovich, número 23 do mundo, garantindo um confronto de destaque nas quartas de final de Wimbledon contra Novak Djokovic.

O número 4 do ranking da ATP venceu por 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3, 6-7 (2/7), 6-1 o campeão do torneio de Mallorca, que estava visivelmente prejudicado por dores no tornozelo.

No entanto, ele teve dificuldades para fechar a partida: depois de ter seu saque quebrado quando sacava para a vitória em 5-4 no quarto set, que acabou perdendo no tie-break, Auger-Aliassime também desperdiçou quatro match points no saque de Davidovich quando vencia por 5-0 no set decisivo.

Ele finalmente selou a vitória em seu sétimo match point, após uma batalha de 4 horas e 26 minutos na Quadra 1.

Aos 25 anos, 'FAA' se classificou para as quartas de final de Wimbledon pela segunda vez em sua carreira, cinco anos após sua primeira aparição nesta fase da competição, em 2021.

Ele vai enfrentar o heptacampeão do torneio, Novak Djokovic, que havia se classificado mais cedo.

O sérvio venceu o primeiro confronto entre eles, nas quartas de final do Masters de Roma de 2022 (saibro), antes de Auger-Aliassime dar o troco alguns meses depois, em quadra dura, na Laver Cup.

Os dois não se enfrentaram desde então.

Auger-Aliassime chegou às semifinais do US Open duas vezes, seu melhor resultado em torneios 'majors', enquanto Djokovic busca em Wimbledon um recorde de 25 títulos de Grand Slam.

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