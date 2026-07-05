Autoridades palestinas reportam morte de adolescente por forças de Israel na Cisjordânia

O Ministério da Saúde palestino informou, neste domingo (5), que forças israelenses mataram um adolescente palestino de 16 anos na Cisjordânia ocupada.

Trata-se do segundo assassinato de um adolescente palestino reportado esta semana.

Outros dois menores, de 14 anos, ficaram feridos neste domingo. O incidente ocorreu no campo de refugiados de Qalandia, perto de Ramallah, acrescentou o ministério.

O exército israelense não respondeu de imediado um pedido de comentários da AFP.

Na segunda-feira, um adolescente de 15 anos foi morto por soldados israelenses em Al Bireh, perto de Ramallah.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, a violência se intensificou na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Soldados e colonos israelenses mataram desde então pelo menos 1.087 palestinos na Cisjordânia, segundo um balanço da AFP com base em dados do Ministério da Saúde palestino.

Ao mesmo tempo, pelo menos 46 israelenses morreram em ataques palestinos ou operações militares israelenses, segundo as autoridades de Israel.

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