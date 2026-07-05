Zelensky diz que combates seguem na cidade-chave de Kostantinovka

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, neste domingo (5), que seguem os combates na cidade de Kostantinovka, uma posição crucial da frente oriental que a Rússia diz ter tomado.

"Os combates também continuam em Kostantínovka", disse Zelensky depois que o presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu às suas tropas, na sexta-feira, por terem tomado esta localidade da região ucraniana de Donetsk.

Kostantinovka tinha cerca de 78.000 habitantes antes da invasão russa, em 2022.

Para os russos, Kostantinovka é uma posição-chave para tomar as cidades ucranianas de Kramatorsk e Sloviansk, que são alvos prioritários para o Kremlin na região oriental do Donbass.

No sábado, a Ucrânia negou que a cidade estivesse sob o controle dos russos, mas admitiu que grupos de combatentes de Moscou conseguiram se infiltrar dentro de Kostantinovka, mas insistiu que os combates continuavam.

Em sua mensagem vespertina, Zelensky alertou que a Rússia prepara um novo ataque em larga escala antes da cúpula da Otan, que será realizada esta semana na Turquia, onde se espera que o presidente ucraniano se reúna com seu par americano, Donald Trump.

"Os serviços de inteligência têm informação de que os russos estão preparando um novo bombardeio em larga escala", afirmou Zelensky, que na semana passada advertiu para um ataque russo contra a capital, Kiev, horas antes de uma ofensiva que deixou 30 mortos.

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