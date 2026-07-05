Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Aldeias cristãs no Líbano pediram para ser 'anexadas' por Israel, diz premiê

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/07/2026 15:50

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou, em entrevista ao canal Fox News, que algumas aldeias cristãs do Líbano pediram para ser "anexadas" por Israel para ser protegidas dos combatentes do movimento islamista Hezbollah.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Algumas aldeias cristãs do Líbano pediram, inclusive, para ser anexadas a Israel porque as protegemos contra o Hezbollah, contra os fanáticos do Hezbollah que querem matá-las, e fazemos o mesmo com os cristãos de todo o mundo", declarou Netanyahu.

Israel atualmente ocupa uma faixa do sul do Líbano desde que o país foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em 2 de março, quando o movimento islamista libanês Hezbollah lançou mísseis contra o território israelense para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Israel respondeu com intensos bombardeios aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

glp-jd/dcp/an/meb/mvv

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay