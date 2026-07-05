Aldeias cristãs no Líbano pediram para ser 'anexadas' por Israel, diz premiê
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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou, em entrevista ao canal Fox News, que algumas aldeias cristãs do Líbano pediram para ser "anexadas" por Israel para ser protegidas dos combatentes do movimento islamista Hezbollah.
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"Algumas aldeias cristãs do Líbano pediram, inclusive, para ser anexadas a Israel porque as protegemos contra o Hezbollah, contra os fanáticos do Hezbollah que querem matá-las, e fazemos o mesmo com os cristãos de todo o mundo", declarou Netanyahu.
Israel atualmente ocupa uma faixa do sul do Líbano desde que o país foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em 2 de março, quando o movimento islamista libanês Hezbollah lançou mísseis contra o território israelense para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.
Israel respondeu com intensos bombardeios aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.
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