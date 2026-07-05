Fifa retira suspensão de Balogun, que poderá jogar pelos EUA nas oitavas da Copa

O atacante Folarin Balogun, destaque da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, poderá jogar as oitavas de final contra a Bélgica depois que a Fifa retirou neste domingo (5) sua suspensão pelo cartão vermelho recebido na rodada anterior, decisão aplaudida pelo presidente Donald Trump.

"Obrigado à Fifa por fazer o certo e reverter uma grande injustiça", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social pouco depois do anúncio da decisão do Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol.

Balogun, artilheiro da seleção americana com três gols, foi expulso durante a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na fase de 16-avos de final, na última quarta-feira.

O atacante do Monaco estava sendo o destaque da partida em Santa Clara, na Califórnia, após abrir o placar aos 45 minutos.

No entanto, Balogun recebeu um cartão vermelho direto no segundo tempo (64'), após pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic em uma disputa de bola.

A expulsão deixou o 'Team USA' sem seu principal jogador na tentativa de chegar às quartas de final, melhor resultado da equipe na era moderna da Copa do Mundo.

No entanto, a situação de Balogun tomou outro rumo inesperado neste domingo com o relatório disciplinar da Fifa, que começou confirmando que o jogador seria suspenso por um jogo pelo cartão vermelho.

A punição, porém, foi retirada "por um período probatório de um ano", nos termos do Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, explicou o comunicado.

"Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a retirada da suspensão será revogada e a punição aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", acrescenta o texto.

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