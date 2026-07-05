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Djokovic avança às quartas de final de Wimbledon e supera recorde de Federer

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Repórter
05/07/2026 14:22

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O tenista sérvio Novak Djokovic deu mais um passo em busca de seu oitavo título em Wimbledon, ao derrotar o russo Roman Safiullin neste domingo (5), nas oitavas de final, superando o recorde de vitórias de Roger Federer na chave masculina do torneio.

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Ao bater Safiullin, Djokovic, aos 39 anos, chegou à sua 106ª vitória na grama londrina, ultrapassando as 105 de Federer.

O recorde absoluto ainda pertence à americana de origem tcheca Martina Navratilova, que tem 120 vitórias e nove títulos de simples no torneio.

O sérvio, que também busca em Wimbledon seu 25º título de Grand Slam, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 e 6-3, em três horas e 25 minutos. 

"Sobreviver para prosperar, é assim que eu me sinto. Espero que a parte da prosperidade esteja chegando", declarou Djokovic após a vitória.

"Não costumo me sentir inferior nas trocas de bola do fundo da quadra contra a maioria dos jogadores. Para ser sincero, hoje foi um daqueles dias em que eu não queria prolongar muito as trocas, então precisei variar o jogo", acrescentou o sérvio.

'Nole' também busca este ano em Londres igualar os oito títulos de Federer em Wimbledon.

Com a vitória sobre Safiullin, Djokovic, que atualmente é o número 8 no ranking da ATP, também chega pela nona vez consecutiva as quartas de final de Wimbledon, fase que alcançou em 17 ocasiões no total.

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psr/dr/cb

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