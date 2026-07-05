Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Síria afirma que aguarda visita do presidente francês Emmanuel Macron

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/07/2026 10:28

compartilhe

SIGA

A Síria anunciou neste domingo (5) que aguarda a visita do presidente francês Emmanuel Macron, a primeira de um chefe de Estado da Europa Ocidental desde que Ahmed al Sharaa assumiu o poder após a queda de Bashar al Assad em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A agência estatal de notícias SANA, que cita o gabinete de imprensa da presidência síria, afirmou que "espera-se que Macron visite a Síria para discutir formas de fortalecer as relações bilaterais e temas de interesse comum", sem especificar quando.

Assad foi derrubado em dezembro de 2024 por uma coalizão de grupos rebeldes, liderada pelo atual presidente sírio, o ex-jihadista Ahmed al Sharaa. 

O ex-presidente fugiu para a Rússia junto com pessoas de confiança quando as forças lideradas por islamistas se aproximavam da capital Damasco. 

A guerra civil síria começou com uma repressão brutal a alguns protestos e se transformou em um conflito de 13 anos que deixou mais de meio milhão de mortos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mam/at/mdh/erl/meb/yr

Tópicos relacionados:

diplomacia franca politica siria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay