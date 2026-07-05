Transbordamento de rio deixa cinco mortos no Equador
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Cinco pessoas morreram após o transbordamento de um rio que destruiu casas e vegetações no sul do Equador, perto da fronteira com o Peru, informou a Secretaria de Gestão de Riscos no sábado (4).
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As fortes chuvas na região amazônica provocaram a emergência na noite de sexta-feira em uma área rural da cidade de Zamora. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram casas e carros destruídos, além de áreas inteiras alagadas ou cobertas de lama.
O presidente Daniel Noboa lamentou a morte de dois funcionários públicos "enquanto ajudavam a retirar famílias afetadas pela emergência".
"Sua vocação de serviço e sua dedicação até o último momento merecem o respeito e a gratidão de todo o país. O Equador não os esquecerá", afirmou o mandatário no X.
Segundo o Ministério da Defesa, "38 cidadãos e 10 bombeiros foram resgatados".
"Os trabalhos de busca, resgate e atendimento humanitário continuam na região", acrescentou em comunicado.
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